Von: Björn Jahner | 15.07.23

Abendstimmung am Pattaya Beach in der Nebensaison. Foto: Jahner

PATTAYA: Die Touristenmetropole Pattaya verfügt derzeit über mehr als 100.000 registrierte Hotelzimmer, wovon rund 20.000 legal registrierte Hotels sind. Diese Unterkünfte reichen von luxuriösen Strandresorts bis hin zu preisgünstigen Hotels, die auf chinesische Gruppenreisen ausgerichtet sind und deren Preise bei 800 Baht pro Nacht inklusive Frühstück liegen.

Thanes Suprarosrungsi, Eigentümer des Ravindra Beach Resort & Spa und geschäftsführender Direktor der Sunshine Hotel Group Pattaya, sagte, dass die Auslastung der Hotels in Pattaya wieder bei 60 Prozent der Gesamtkapazität dieser 100.000 Zimmer liegt. Er fügte jedoch hinzu, dass die Zahl der Touristen in der derzeitigen Nebensaison, die bis Oktober dauert, immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie liegt. Der Flugverkehr ist noch nicht wieder vollständig aufgenommen worden, und selbst zuvor kamen nur 40 bis 50 Prozent der üblichen Zahl internationaler Touristen aus nahe gelegenen Märkten wie China, Indien und Südkorea.

Da der inländische Tourismusmarkt hauptsächlich aus Seminargruppen und Strandurlaubern besteht, würde er es begrüßen, wenn die Regierung zusätzliche lange Wochenenden ausrufen würde, um den Reiseverkehr zu fördern. Die Ausarbeitung von Reisepaketen oder die Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung des KMU-Tourismussektors wären ebenfalls von Vorteil, sagte er. Er fügte hinzu, dass das Reisekostensubventionsprogramm „We Travel Together“ (Wir reisen gemeinsam) der Regierung einen großen Einfluss hatte, da sie es thailändischen Touristen ermöglichte, in Luxushotels oder Villen für nur ein paar tausend Baht zu übernachten, was sie sich aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten nicht mehr leisten können.

Bei einer derzeitigen Auslastung von nur 30 bis 40 Prozent hoffen die Hotelbesitzer, dass der bevorstehende „Pattaya Travel Mart 2023“ dem Geschäft den dringend benötigten Auftrieb geben wird.

Der von der Chonburi Tourism Association in Zusammenarbeit mit der Provinzverwaltung von Chonburi, der Stadt Pattaya, der thailändischen Tourismusbehörde und dem Tourismusnetzwerk organisierte Reisemarkt findet am Donnerstag, 20. Juli 2023 im The Zign Hotel statt.

Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet erklärte, dass Pattaya bereit sei, Reisende wieder willkommen zu heißen, und wies darauf hin, dass die Stadt Attraktionen von Weltrang, Unterkünfte aller Preisklassen und professionelle Dienstleister biete. Es wurden Maßnahmen ergriffen, um die Hygiene- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten und das Vertrauen der Reisenden zu stärken.

Der Präsident der Association of Chonburi Attractions, Wasan Temsiripong, erklärte, dass diese Veranstaltung den Tourismusbetreibern die Möglichkeit biete, sich zu treffen und Informationen über verschiedene Reiseziele und neue Einrichtungen auszutauschen. Dies wird zur Entwicklung interessanterer Reiseprogramme führen, die den sich ändernden Kundenwünschen gerecht werden.

Titipat Siripongsakul, Vorsitzender des Beirats der Chonburi Tourism Association und Vorsitzender des Pattaya Travel Mart, ist optimistisch, was den Markt betrifft, und sagt, dass der Verband bereits von mehreren ausländischen Reiseunternehmen kontaktiert wurde.