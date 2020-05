Von: Redaktion DER FARANG | 08.05.20

BANGKOK: Tausende Hoteliers kritisieren scharf den TUI-Konzern, weil das weltweit tätige Tourismusunternehmen mit Sitz in Europa in einem Schreiben von den Partnerhotels verlangt, dass diese sich mit einer Verschiebung der Schuldenzahlung in Höhe von etwa zwei Milliarden Baht einverstanden erklären.

Zwölf Tourismusverbände bereiten sich darauf vor, bis nächste Woche bei der Regierung eine Beschwerde einzureichen und um Hilfe bei fairen Verhandlungen zu bitten. TUI hat die Hotels aufgefordert, einen Vertrag über einen Zahlungsaufschub auf unbestimmte Zeit zu unterzeichnen. Die Hotels betrachten dies als unfair und fürchten den Konkurs.

„Wir verstehen, dass die Reiseveranstalter wegen der Pandemie mit einem finanziellen Engpass konfrontiert sind, aber uns zur Einhaltung dieses neuen Vertrags zu zwingen, reibt Salz in unsere Wunden, da wir auch den Betrieb eingestellt haben und Entlassungen vermeiden wollen", sagte Bhummikitti Ruktaengam, Präsident des Tourismusverbandes von Phuket.

Die Gesamtschulden stammen aus Buchungen zwischen Januar und März, für die TUI normalerweise Geld von den Kunden einzieht. Die Hotels erhalten die Zahlung in der Regel innerhalb von 30 bis 60 Tagen nach dem Auschecken der Gäste. TUI will die verbleibenden Schulden begleichen, wenn sich der Geschäftsbetrieb des Reiseveranstalters wieder normalisiert hat. TUI zählt zu den drei größten Reiseveranstaltern, die Touristen nach Thailand bringen, so aus Deutschland, Skandinavien und Großbritannien. „Wenn sich die Zahlung der Schulden auf das nächste Jahr verschiebt, werden die Hotels wahrscheinlich einem Dominoeffekt ausgesetzt sein“, glaubt Bhummikitti.

Er fordert Verhandlungen von Regierung zu Regierung. Bhummikitti sagte der „Bangkok Post“ weiter: „Wir haben die Angelegenheit bereits mit der thailändischen Tourismusbehörde besprochen. Als nächstes werden wir einen Brief an alle beteiligten Behörden wie das Tourismusministerium und das Außenministerium als Vermittler sowie an die Deutsch-Thailändische Handelskammer und deutsche Botschaft in Bangkok schicken, um die Legitimität des Vorgehens der TUI zu klären.“