PHUKET: Die Provinzverwaltung hat Unternehmen wie Hotels und Veranstaltungsorte, deren Mitarbeiter zu 70 Prozent geimpft sind, aufgefordert, sich für die „Amazing Thailand SHA Plus Zertifizierung“ anzumelden. Die Zertifizierung wird über eine Online-Registrierung bei der Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) erreicht.

Die Website nutzt digitale Technologie, um ein intelligentes Datensystem zu entwickeln, das die Impfungen des Personals an jedem Veranstaltungsort und in jedem Unternehmen verfolgen kann. Es kann die große Menge an gesammelten Daten analysieren und Erkenntnisse darüber liefern, welche Einrichtung bereits mindestens 70 Prozent des Personals geimpft hat und mit dem „SHA Plus" ausgezeichnet werden kann.

Diese Amazing Thailand SHA-zertifizierten Betriebe werden ermutigt, sich für das „SHA Plus“-Zertifikat zu bewerben. Denn eine der vorgeschlagenen Bedingungen im Rahmen des Phuket-Sandbox-Modells darin besteht, dass vollständig geimpfte ausländische Besucher in einem „SHA Plus“-Hotel übernachten müssen und bei der Beantragung des Certificate of Entry (COE) in ihren Heimatländern einen Nachweis über die Buchung in solchen Einrichtungen vorlegen müssen. Weitere Informationen auf Facebook.