Von: Redaktion DER FARANG | 10.10.18

PATTAYA: Investitionen in den Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) und in den Flughafen U-Tapao kommen letztlich den Hotels im Touristenzentrum Pattaya zugute.

Laut Bill Barnett, Generalmanager des Beratungsunternehmens C9 Hotelworks, werden in den kommenden fünf Jahren in Pattaya elf neue Hotels mit 2.645 Zimmern eröffnen: Citadines Jomtien Beach, Amari Pattaya Ocean Suites, Grande Centre Point, Four Points von Sheraton, Citadines North Pattaya, Ozo Pattaya, Holiday Inn Express, U Hotel, Cosi Hotel von Centara Naklua und Somerset. Ihre umfangreiche Renovierung haben das Dusit Thani, Avani und Amari abgeschlossen. In der Provinz Chonburi gibt es inzwischen, registriert und unregistriert, 1.046 Hotels , Gästehäuser und Apartmenthäuser mit 81.607 Zimmern Für das Vorjahr wurden über 16 Millionen Übernachtungen gemeldet, von Ausländern und Thais.