Von: Redaktion DER FARANG | 04.02.20

HUA HIN: Mehrere Hotels im Ferienort Hua Hin haben eine chinesische Touristin und ihr Kind wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus nicht aufnehmen wollen, berichtet der Aktivist Santat Dechkerd.

Mutter und Kind sollten Anfang Februar nach China zurückkehren, doch ihr Flug wurde abgesagt. So war die Urlauberin gezwungen, ihren Aufenthalt in Hua Hin zu verlängern. Alle aufgesuchten Hotels lehnten Mutter und Kind jedoch ab, da sie Bedenken wegen einer Infektion mit der neuen Lungenkrankheit hatten. Santat sagte, das Paar sei schließlich in eine Eigentumswohnung seines Verwandten gezogen. Dort hätten sie bis zum Rückflug nach China bleiben können. Laut Thanon Phanpipas, Bezirksleiter von Hua Hin, sollen viele Hotelbesitzer in der Tat Buchungsanfragen von chinesischen Touristen ablehnen. Die meisten Hotels würden Chinesen nicht aufnehmen, um andere Gäste nicht zu beunruhigen.