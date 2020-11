Von: Redaktion DER FARANG | 27.11.20

PATTAYA: Zum diesjährigen Feuerwerksfestival an der Beach Road melden die Hotels am Freitag und Samstag ausgebucht oder gut belegt.

Nach Angaben von Ekkasit Ngamphichet, dem Leiter der Pattaya Business and Tourism Association, haben die Hotels in Strandnähe am Samstag keine freien Betten mehr. Sogar die anderen Hotels in Pattaya seien zu 70 bis 80 Prozent ausgelastet. Zum Pyrotechnik-Event ist die Stadt voll von Besuchern. Hoteliers, Restaurants und Pubs profitieren in Zeiten der Coronakrise mit mageren Einnahmen vom Ansturm der Gäste.