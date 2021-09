Hotels im Süden bieten günstige Premium-Pakete an

Von: Björn Jahner | 17.09.21

PHUKET: /KRABI/PHANG-NGA/SURAT THANI: Hotelbetreiber im Süden von Thailand – Phuket, Krabi, Phang Nga und Surat Thani – werben diesen Monat mit speziellen „Premium-Paketen“ um einheimische Touristen.

Die Kampagne wurde in Folge der Lockerung der Covid-19-Maßnahmen in den vier Touristenprovinzen im Rahmen des „Sandbox“- und „Samui Plus“-Programms der Regierung gestartet.

Der Leiter der Thai Hotels Association (Southern Chapter) Surachat Iawsakul sagte am Donnerstag gegenüber der Presse, dass die Kampagne darauf abziele, ein erstklassiges Reiseerlebnis mit luxuriösen Hotels und Restaurants sowie Wassersportaktivitäten wie Tauchen und Segeln zu vernünftigen Preisen anzubieten.

„Vor der Pandemie boten die LuxushotelsÜbernachtungspakete für etwa 5.000 bis 10.000 Baht pro Nacht an. Jetzt sind die Preise auf etwa 2.000 Baht pro Nacht gesunken, was weitere Kundengruppen anziehen dürfte, die sich ein erstklassiges Reiseerlebnis wünschen“, erläuterte Khun Surachat. „Touristen können noch in diesem Monat ein Paket buchen und den Reisezeitraum so wählen, dass er in ihren Zeitplan zwischen Ende September bis zum Ende des ersten Quartals 2022 passt“, fügte er hinzu.

Die Hotelbranche erwartet von der Kampagne nach Aussage von Khun Surachat Einnahmen vonmehr als fünf Millionen Baht – allein aus der Verkauf der Übernachtungspakete.