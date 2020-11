BANGKOK: Führende Hotelgruppen in Thailand drängten die Regierung bei einem Treffen mit Tourismusminister Phiphat Ratchakitprakarn, den Wiedereröffnungsprozess für Touristen zu beschleunigen und zusätzliche finanzielle Hilfspakete zu beschließen. So sollte der Mangel an einreisenden Touristen ausgeglichen werden, bevor Hotels zusammenbrechen.

Eine finanzielle Unterstützung für Betreiber jeder Größe würde dazu beitragen, die Branche zu schützen und Arbeitsplätze zu erhalten, betonte Suphajee Suthumpun, Group Chief Executive von Dusit International. Die Bank von Thailand sollte Anleihen auflegen, um mittelgroßen Hoteliers zu helfen, nachdem die thailändische Kreditgarantie-Gesellschaft kleinen Unternehmen die Aufnahme von Darlehen ermöglicht habe und große Betreiber Mechanismen finden könnten, um sich über Wasser zu halten. Suphajee schlug der Regierung weiter vor, Maßnahmen für Touristen vorzubereiten, indem sie die Zertifizierung von Impfstoffen mit elektronischen Visa verbinde, um den Tourismus wieder aufzunehmen, sobald ein Impfstoff verfügbar sei.

Chaiyapat Paitoon, Chief Strategy Officer bei Minor International, erklärte, sein Unternehmen melde für die ersten neun Monaten dieses Jahres einen Verlust von 14 Milliarden Baht, davon 2 bis 3 Milliarden Baht in Thailand. Minor könne in diesem Jahr durch die Aufnahme von Eigenkapital und Anleihen auf eigenen Füßen stehen. Wenn Thailand bis zum nächsten Jahr nicht ausreichend ausländische Touristen habe, werde das Unternehmen diese Situation möglicherweise nicht überstehen. Er drängte die Regierung, das Abkommen über Reiseblasen mit potentiellen Märkten wie China zu regeln und eine Verkürzung der Quarantänezeit oder die Einführung lockererer Regeln in Erwägung zu ziehen.

Parkpoom Prapasawudi, Senior-Vizepräsident für Hotel-Asset-Management bei der Erawan Group, berichtete, in den letzten 4 bis 5 Monate habe die durchschnittliche Hotelbelegungsrate in Thailand bei 20 Prozent gelegen. 5 Prozent der Hotels hätten 50 bis 60 Prozent erzielt, während Hotels in Provinzgebieten nur eine Belegungsrate 5 bis 10 Prozent hatten.