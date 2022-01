Von: Björn Jahner | 25.01.22

HUA HIN: Wie auch in anderen Touristengebieten des Landes begrüßt Hua Hins Hotellerie die Wiederaufnahme des Einreisemodells „Test & Go“ ab dem 1. Februar dieses Jahres.



Das „Test & Go“-Modell ermöglicht ausländischen Besuchern die Einreise ohne Quarantäne in Thailand. Sie müssen jedoch nach ihrer Ankunft einen RT-PCR-Test absolvieren und auf das Testergebnis eine Nacht in einem im Voraus gebuchten AQ-Hotel warten, ebenfalls – und das ist neu – am fünften Aufenthaltstag.



Bereits wenige Stunden nach der Ankündigung des Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) teilte Christian Roeschli, General Manager des Cape Nidhra Hotels im Zentrum von Hua Hin, der Presse mit, dass sein Hotel bereits erste Anfragen von Touristen aus Europa erhalten habe, die nach Hua Hin reisen möchten.



„Wir haben bereits kurz nach der Ankündigung des CCSA E-Mails von Urlaubern aus der Schweiz, Deutschland und anderen europäischen Ländern erhalten“, zitierte das lokale Nachrichtenportal „Hua Hin Today“ Christian Roeschli.



„Die Wiederaufnahme von ‚Test & Go‘ ist natürlich positiv, aber die genauen Details zu den Anforderungen in der Praxis werden entscheidend sein“, erklärte der Hotelier. Mit der Wiederaufnahme von „Test & Go“ werden nämlich eine Reihe neuer Anforderungen an Touristen gestellt, die im Rahmen des Programms nach Thailand einreisen wollen.



Die wichtigste Neuerung ist, dass die Touristen nicht nur am ersten Tag ihres Aufenthalts in einem SHA+-Hotel übernachten müssen, um auf ihr Testergebnis zu warten, sondern auch am fünften Tag. An beiden Tagen müssen die Touristen in ihren Hotelzimmern bleiben, während sie auf die Ergebnisse der obligatorischen RT-PCR-Tests warten, die beide bereits im Voraus bezahlt werden müssen. Die Zahlungsbestätigung für die beiden Tests muss vor der Abreise in das „Thailand Pass“-System hochgeladen werden.



Dennoch betonte Christian Roeschli, dass er den zweiten Test am fünften Tag nicht als zu großes Hindernis betrachtet: „Die Tatsache, dass Touristen in unterschiedlichen Hotels in verschiedenen Landesteilen übernachten können, bedeutet, dass der zweite Test am fünften Tag kein allzu großes Problem darstellen sollte.“