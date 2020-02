Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.20

PATTAYA: Hotelbuchungen sind in der Touristenmetropole drastisch eingebrochen, weil nach dem Ausbruch des Coronavirus chinesische Urlauber in hoher Zahl ausbleiben.

Agenten aus der Volksrepublik haben Buchungen storniert, weil die Regierung Gruppenreisen ins Ausland untersagt hat. Laut Pakmon Wongyai, Präsident der Thai Hotels Association’s Eastern Region, machen Reisegruppen etwa 40 Prozent aller chinesischen Touristen nach Thailand aus. Im vergangenen Jahr seien 11 Millionen oder 28 Prozent aller Ausländer Chinesen gewesen.

Zum chinesischen Neujahrstag, der dieses Jahr auf den 25. Januar fiel, hatten Pattayas Hoteliers nichts zu feiern. Pakmon, die das Brighton Pattaya Hotel betreibt, sagte, einige Mitgliedshotels hätten eine Auslastung von 10 Prozent oder weniger gemeldet. Inzwischen hätten einige Hotels ihre Mitarbeiter angewiesen, nur 15 Tage im Monat zu arbeiten.

Die Branche befürchtet, dass Ausländer weltweit wegen der Warnung der Weltgesundheitsbehörde (WHO) ihren geplanten Thailandurlaub absagen. Die WHO hatte in der Vorwoche angesichts der steigenden Zahl der Todesopfer in China und Berichten über mehr Infizierte in mehr als 20 anderen Ländern einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Damit sind schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbruchs verbunden. Als Folge haben zahlreiche Fluggesellschaften Flüge von und nach China ausgesetzt oder reduziert.

Die „Bangkok Post“ berichtet weiter, dass in Phuket seit Tagen mehr als 300 Reisebusse auf einem privaten, 30 Rai großen Areal parken. „Ohne chinesische Reisegruppen haben wir keine Jobs und kein Geld. Reiseveranstalter sind aufgrund hoher finanzieller Belastungen wie Löhnen für Buspersonal, Parkgebühren und Haushaltskosten stark unter Druck geraten“, sagte ein Reiseveranstalter. Ähnliche Meldungen über das Ausbleiben chinesischer Besucher und erhebliche Einkommensverluste der Tourismusindustrie kommen aus Chiang Mai und Krabi.