Von: Björn Jahner | 11.10.20

Thailändische Touristen am Strand an der Beach Road. Foto: Jahner

PATTAYA: Die Touristenmetropole bereitet sich auf einen Zustrom von Besuchern vor, nachdem das Kabinett die Termine für zwei zusätzliche Feiertagswochenenden bekanntgegeben hat, um den Inlandstourismus anzukurbeln.

Besonders für Pattayas Hotelbranche könnten die beiden viertägigen Feiertagswochenenden – 19. bis 22. November und 10. bis 13. Dezember – einen dringend benötigten Geldsegen bescheren, nachdem das Land auch weiterhin internationale Besucher nur unter strengen Auflagen einreisen lässt.



Die Präsidentin der Chonburi Tourist Attraction Association, Thitipat Siranatsrikul, ließ zwischenzeitlich verlautbaren, dass seit der Ankündigung die Zahl der Hotelbuchungen in Pattaya für beide Termine in die Höhe geschossen ist. So waren während des viertägigen Feiertagswochenende im September viele Hotels in Pattaya zu 100 Prozent ausgebucht; auch Vergnügungsparks, Fischrestaurants und Vergnügungsetablissements erzielten gute Einnahmen, weshalb Khun Thitipat die Kabinettsentscheidung begrüßt.