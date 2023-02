PHUKET: Am Samstag entfachte ein Brand in einem Hotel Patong, Rettungskräfte brachten eine russische Frau in ein Krankenhaus, die eine Rauchvergiftung erlitt, nachdem das Feuer im ersten Stock des Hotels ausgebrochen war. Das Hotel befindet sich in der Phang Mueang Sai Kor Road.

Die Feuerwehr traf vor Ort ein und konnte den Brand relativ schnell löschen. Die Küche des Hotels wurde nur leicht beschädigt, berichten lokale Medien. Ein Foto zeigt dicke Rauchwolken um das Hotel.

Die Behörden hielten den Namen des Hotels zurück, bis die Ursache des Feuers geklärt ist.

Diese Nachricht kommt nur eine Woche nach einem anderen Brand in Phuket, bei dem ein massives Feuer eine Luxusvilla im Stadtteil Cherng Talay im Bezirk Thalang schwer beschädigte. Die Feuerwehr brauchte etwa zwei Stunden, um die Flammen in der Villa in der Soi Pasak 1 vollständig zu löschen. Glücklicherweise wurden keine Verletzten gemeldet. Mehrere lokale Medien berichteten jedoch, dass der Schaden auf rund 25 Millionen Baht geschätzt wird.

Zum Zeitpunkt des Brandes war die Villa von einem 48-jährigen Franzosen gemietet worden, obwohl die Behörden nicht bestätigten, wer der Eigentümer der Villa war.

Die häufigste Ursache für Brände in thailändischen Haushalten sind nach Angaben der thailändischen Feuerwehr und des Rettungsdienstes elektrische Fehlfunktionen, gefolgt von Brandstiftung und Kochunfällen.

Im vergangenen Jahr wurden in Thailands Hauptstadt Bangkok zwischen Januar und Mai 131 größere Brände gemeldet. Die Statistik zeigt 27 Brände im Februar, 13 im März, 32 im April und 20 im Mai 2022.

Der Bezirk Bang Khun Thian verzeichnete in diesem Zeitraum mit neun die meisten Brände, gefolgt von je sieben in Bang Kapi und Prawet, je sechs in Bang Khae und Ratchathewi, fünf in Nong Chok und je vier in Bang Kho Laem, Min Buri, Lat Phrao, Wang Thong Lang, Wattana, Saphan Soong und Huai Khwang.