Von: Björn Jahner | 06.01.23

BANGKOK: Das thailändische Hotelgewerbe ist auf der Suche nach Wanderarbeitern, um den Personalmangel zu beheben, nachdem Millionen von Touristen ins Königreich zurückgekehrt sind.

Marisa Sukosol Nunbhakdi, Präsidentin der Thai Hotels Association (THA), forderte die Regierung auf, die bestehenden Vorschriften zu lockern, um Wanderarbeitern die Arbeit in der thailändischen Hotelbranche zu erleichtern und so den Arbeitskräftemangel zu lindern.

Sie schlug vor, dass die thailändische Regierung in ihren Absichtserklärungen (MoU) mit den Nachbarländern eine größere Anzahl von Stellen für Wanderarbeitnehmer zulässt, die Einstellung von Wanderarbeitnehmern erleichtert und mehr ausländischen Staatsangehörigen die Arbeit im Hotelgewerbe ermöglicht.

Gegenwärtig hat Thailand Vereinbarungen über Wanderarbeiter mit Myanmar, Laos und Kambodscha getroffen. Die THA möchte, dass solche Abkommen auch mit Indonesien, den Philippinen, Indien und China geschlossen werden. Außerdem forderte die THA die Regierung auf, das MoU zu überarbeiten, um Ausländern die Arbeit im Front Office zu ermöglichen, was derzeit nur Thailändern vorbehalten ist.

Führungskräfte der Branche wiesen darauf hin, dass die Hotels unter einem erheblichen Personalmangel leiden, da viele Arbeitnehmer, die während der Covid-19-Krise entlassen wurden, nicht zurückgekommen sind, während sich der thailändische Tourismus jedoch wieder erholt. Mehrere erfahrene Hotelangestellte haben inzwischen ihre eigenen Unternehmen oder haben neue Jobs mit flexibleren Arbeitszeiten angenommen. Unterdessen meiden viele junge Menschen Routinejobs.

Suksit Suvunditkul, Präsident des südlichen Ortsverbandes der THA, sagte, dass 45 Prozent der 1.463 Hotels in der Inselprovinz Phuket von Personalmangel betroffen sind.

„Zu den besonders gefragten Positionen gehören Rezeptionisten, Zimmermädchen, Personal für Speisen und Getränke, Wartungsmechaniker und Spa-Therapeuten“, informierte er.

Zur Problembehebung versuchen die Hotels im Süden nun, Kurzzeitpraktikanten (College-Studenten), unerfahrene Arbeitnehmer, die sich weiterbilden wollen, und ehemalige Hotelangestellte anzuwerben, so Khun Suksit.

Die MICE-Branche – bzw. der Meetings-, Incentives-, Conferences- und Exhibition-Tourismus – braucht ebenfalls Personal, da sich der Sektor von der Covid-19-Krise erholt, so Thamita Chongswatvorakul, Direktorin für Corporate Human Resources bei Impact Exhibition Management Co. Ltd.

Da die MICE-Branche bei jungen Arbeitssuchenden nicht sehr beliebt ist, hat Impact flexiblere Beschäftigungspläne ausgearbeitet, sagte sie. Einige Stellen können projektbezogen sein, während andere an unabhängige Auftragnehmer vergeben werden.