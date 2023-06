Von: Björn Jahner | 13.06.23

BANGKOK: Die Hotelauslastung in Thailand ist im Zeitraum Mai bis Juni auf unter 50 Prozent gesunken, eine unmittelbare Folge der Beendigung der fünften Phase des Reisesubventionsprogramms „Let Us Travel Together“ der Regierung für thailändische Inlandstouristen im April dieses Jahres.

Der Thailändische Hotelverband (THA) prognostizierte für den Monat Juni eine Gesamtauslastung der Hotels in Thailand von weniger als 50 Prozent, nachdem sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Auslandsmarkt ein deutlicher Rückgang verzeichnet wurde.

Marisa Sukosol Nunbhakdi, die Präsidentin des Verbandes, teilte der Presse mit, dass nach den Umfrageergebnissen des „Hotel Business Confidence Index in May 2023“, der von der Bank of Thailand und der THA vom 10. bis 25. Mai 2023 mit 110 Befragten durchgeführt wurde, die Belegungsrate im Mai gegenüber dem Vormonat auf 51 Prozent gesunken sei, was den Beginn der Nebensaison für thailändische und internationale Touristen markiere.

Khun Marisa erklärte, dass der Abschluss der fünften Phase des Reisesubventionsprogramms „Let Us Travel Together“ im April ebenfalls zu diesem Rückgang beigetragen hat. „Die geschätzte Belegungsrate für Juni wird auf 48 Prozent geschätzt“, informierte sie.

Die durchschnittlichen Belegungsraten nach Regionen waren im Mai wie folgt:

Der Norden verzeichnete den größten Rückgang auf 29,9 Prozent gegenüber 42,7 Prozent im April.

Der Nordosten fiel von 43,5 Prozent im Vormonat auf 40 Prozent.

Der Osten fiel von 67,1 Prozent im Vormonat auf 59 Prozent.

Die Zentralregion ging von 65,5 Prozent im Vormonat auf 59 Prozent zurück.

Der Süden ging von 61,8 Prozent im Vormonat auf 52,4 Prozent zurück.

„Obwohl wir in die Nebensaison eingetreten sind und insgesamt einen Rückgang des Anteils der internationalen Touristen verzeichnen, waren die Hauptkunden für die Mehrheit der Befragten – 55 Prozent – immer noch Ausländer.

Von den internationalen Gästen kamen die meisten aus Asien, gefolgt von Ostasien und China“, fügte Marisa hinzu. Betrachtet man die Gesamtsituation der thailändischen Touristenankünfte in den Hotels von Anfang 2023 bis heute, so meldeten 44 Prozent der Hotels eine höhere Zahl thailändischer Touristen im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie; 13 Prozent der Hotels meldeten eine Zahl thailändischer Touristen, die sich dem Niveau vor dem Ausbruch der Pandemie annähert, und 43 Prozent hatten weniger thailändische Touristen als im Zeitraum vor der Pandemie.

Die Hotels, die im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie eine höhere Zahl thailändischer Touristen meldeten, befanden sich vor allem in den südlichen und nordöstlichen Regionen, und es handelte sich dabei hauptsächlich um Fünf-Sterne-Hotels.

Andererseits verzeichneten die Hotels im Norden aufgrund von Problemen wie Smog und großer Hitze weniger thailändische Touristen als vor dem Ausbruch der Pandemie.

Auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der thailändischen Touristen pro Reise nahm zu, vor allem in Hotels in den südlichen und nordöstlichen Regionen.

Was die internationalen Touristen betrifft, so meldeten 47 Prozent der Hotels, insbesondere die mit fünf und mehr Sternen bewerteten Hotels und die Hotels in der südlichen Region, längere Aufenthalte von internationalen Touristen.

Die Mehrheit der ausländischen Gäste hatte eine höhere durchschnittliche Aufenthaltsdauer als vor dem Ausbruch der Pandemie.