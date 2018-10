PATTAYA: Die Polizei hat eine 23-jährige Kassiererin festgenommen, die in einem Hotel in Südpattaya von einem Finnen 2.000 Euro und aus der Kasse 10.000 Baht gestohlen hatte.

Der Tourist hatte sein Geld in einem Safe an der Rezeption des Hotels Thepthip im Bezirk Pratumnak sicher aufbewahren wollen. Laut dem Polizeichef Oberst Apichai Krobphet gab die Kassiererin ihm den Schlüssel für eine andere Box und nahm nachts die Euro an sich. Die Polizei verhaftete die Diebin in ihrer Unterkunft.