BANGKOK: Einer der führenden Hoteliers Thailands hat die Regierung in Bangkok aufgefordert, die Beschränkungen für den Verkauf von Alkohol bis zum 1. November zu lockern, wenn sich das Königreich nach fast zwei Jahren erstmals wieder für den internationalen Tourismus öffnet.

In einem offenen Brief an Bangkoks Gouverneur Asawin Kwanmuang forderte Bill Heinecke, Gründer und Vorsitzender der Minor Group, die „unverzügliche Wiederaufnahme des Alkoholverkaufs an Touristen im Großraum Bangkok“.

Gemäß dem einflussreichen Hotel-Tycoon sollte der Verkauf von Alkohol zumindest in Restaurants und Hotels wieder erlaubt werden – oder in Lokalitäten, in denen Alkohol im Allgemeinen verantwortungsvoll konsumiert wird.

„Als eines der größten Unternehmen im thailändischen Gastgewerbe für ausländische Touristen sind wir mit den Erwartungen und Bedürfnissen von Thailand-Reisenden bestens vertraut“, betont e Heinecke in seinem offenen Brief an Gouverneur Asawin. „Sowohl für Geschäfts- als auch für Urlaubsreisende spielt Alkohol eine wichtige Rolle für die Zufriedenheit während ihres Besuches. Er trägt auch in erheblichem Maße zum Umsatz von Restaurants und Hotels bei und steigert dadurch die Einnahmen der thailändischen Unternehmen und von Millionen Mitarbeitern, die sie beschäftigen“, fügte Bill Heinecke hinzu.

Er führte fort, dass ihm bewusst sei, dass die Behörden Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des Alkoholverkaufs auf die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen haben könnten. Deshalb sollte Bill Heinecke folgend differenziert werden, unter welchen Bedingungen und in welchen Lokalitäten Alkohol konsumiert werden könnte.

„Diejenigen, die in Restaurants und Hotels Alkohol konsumieren, tun dies in der Regel verantwortungsbewusst“, erklärte Bill Heinecke und betonte, dass in diesen Lokalitäten ohnehin nicht so ein Gedränge unter den Gästen herrschen würde, wie in Bars, Kneipen, Diskotheken usw. „Aus diesem Grund fordere ich in aller Bescheidenheit, dass die Beschränkungen für den Alkoholverkauf in Bangkok bis zum 1. November aufgehoben werden, wenn nicht ganz, dann selektiv für Lokalitäten, die auf die Bedürfnisse ausländischer Touristen in Thailand ausgerichtet sind“, sagte er. „Zumindest sollten Betriebe des Gastgewerbes, die mit dem SHA+-Standard der ‚Amazing Thailand Safety & Health Administration‘ (SHA) zertifiziert wurden, ihren Gästen wieder den Standard bieten dürfen, den sie erwarten“, forderte Bill Heinecke.

Darüber hinaus forderte Bill Heinecke die Intensivierung des Impffortschrits in allen „erstklassigen Reisezielen wie Bangkok, Phuket und Koh Samui“. Zudem sollten Covid-19-Antigentests auch für alle Inlandstouristen zur Pflicht werden, die aus den Provinzen nach Bangkok oder zu anderen Touristenzielen im Land reisen, appellierte Bill Heinecke.