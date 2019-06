Von: Björn Jahner | 14.06.19

Foto: The Nation



PHUKET: Nicht nur in Pattaya, auch auf der Ferieninsel Phuket häufen sich die Meldungen über Abwässer, die ungeklärt ins Meer geleitet werden und Urlauber sowie Einwohner gleichermaßen um ihre Gesundheit bangen lassen.

Der jüngste Vorfall wurde am Kalim Beach in Patong gemeldet, wo aus dem Sand unvermittelt eine schwarze Brühe austritt und ins Meer fließt. Auch hier soll es sich um ungeklärte Abwässer handeln. Ein auf Facebook veröffentlichtes Video von der Dreckbrühe wurde weit verbreitet und entsprechend kommentiert. Patongs Bürgermeisterin Chalermluck Kebsup beteuerte, dass die Abwässer nicht aus der städtischen Kläranlage stammen würden und machte die Ermittlungen zur Chefsache. Der Übeltäter war auch schnell gefunden. An der Grundstücksgrenze der Kalim Bay Residences entdeckte Chalermluck ein Abwasserrohr, aus dem die Brühe austrat. Informationen über das drohende Strafmaß für die Umweltsünder wurden bisher nicht bekanntgegeben.