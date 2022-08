Von: Björn Jahner | 02.08.22

Foto: The Nation

CHIANG MAI: Ein Hotel in Chiang Mai wirbt mit einer ungewöhnlichen Kampagne um Gäste – es bietet Zimmer für nur 1 Baht pro Nacht an.

Das Angebot des Harmonize Hotels, das in Zusammenarbeit mit der Tourism Authority of Thailand (TAT) und der Robinhood-App ins Leben gerufen wurde, hat in den sozialen Medien für große Aufmerksamkeit gesorgt.

Reisende können im Rahmen des Angebots Robinhood Travel Good Deals vom 1. bis 7. August 2022 mit dem Code CNX1 ein Zimmer für nur 1 Baht pro Nacht buchen. Die Übernachtung muss bis zum 31. Oktober 2022 erfolgen.

Das 77-Zimmer-Hotel an der Chiang Mai–Lampang Road bietet im Rahmen der Robinhood-Kampagne auch einen Rabatt von 300 Baht in seinem Restaurant.

Saraswadee Asasapphakit, Direktorin des TAT-Büros für die nördliche Region, teilte der Presse mit, dass die TAT und Robinhood das „Good Deals“-Programm ins Leben gerufen haben, damit sich in der zweiten Jahreshälfte mehr Touristen für eine Reise nach Chiang Mai entscheiden. Mit der Kampagne soll die Auslastung der örtlichen Hotels auf mindestens 55 Prozent erhöht werden.

Neben dem 1-Baht-Zimmerpaket im Harmonize Hotel bietet bietet das Programm auch bis zu 70 Prozent Rabatt in 45 anderen teilnehmenden Hotels in Chiang Mai für Buchungen zwischen dem 1. und 7. August 2022. Die Angebote sind auf 200 pro Tag begrenzt,