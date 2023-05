UPDATE - PATTAYA: Beamte der Provinzpolizei Chonburi haben zwei thailändische Männer verhaftet, die am Mittwoch (3. Mai 2023) in den frühen Morgenstunden ein von drei chinesischen Staatsangehörigen bewohntes Mietshaus in Pattaya ausgeraubt hatten, während die anderen drei Verdächtigen noch auf freiem Fuß sind, berichtet das lokale Nachrichtenportal Pattaya Message.

Zwischenzeitlich wurde auch bekannt, dass eine thailändische Party-Hostess die Bande mit Informationen unterstützt haben soll.

Lesen Sie auch: Bewaffneter Raubüberfall auf Chinesen

Die Polizeistation Mueang Pattaya erhielt am Mittwoch um 05.30 Uhr morgens eine Meldung über den Raubüberfall auf ein am Strand von Pattaya gelegenes Mietshaus im Mueang Mai Village. Die Beamten eilten sofort zum Tatort und stellten fest, dass das gesamte Haus verwüstet und die drei chinesischen Opfer angegriffen worden waren sowie leichte Verletzungen erlitten hatten.

Bei den chinesischen Opfern handelte es sich um einen 35 Jahre alten Mann namens Wang Z., einen 37 Jahre alten Mann namens Gu J. und eine 37 Jahre alte Frau namens Lin X.

Die drei chinesischen Opfer, die das Haus in Pattaya seit zwei Monaten gemietet hatten, berichteten der Polizei, dass sie kürzlich eine thailändische Hostess für eine Party angeheuert hatten, die die Ausländer unterhalten sollte. Sie vermuteten, dass die Frau den Räubern bei der Planung der Tat geholfen hatte.

Nach Angaben der Opfer brachen drei bis vier Räuber in das Haus ein, wobei einer von ihnen sie unter Androhung von Waffengewalt zwang, 207.400 Baht an die Bande zu überweisen. Neben dem Bargeld stahlen die Räuber vier Mobiltelefone, ein Tablet, drei Uhren sowie einen Goldring und verursachten einen Schaden von insgesamt etwa 1 Million Baht.

Nachdem sie die gestohlenen Gegenstände an sich genommen hatten, entfernten die Räuber alle Sicherheitskameras und flohen mit der Honda-City-Limousine der Opfer vom Tatort. Die Polizei konnte jedoch das GPS-System des Wagens aufspüren und stellte fest, dass die Bande ihn in einem nahegelegenen Wald zurückgelassen hatte. Die Überwachungsaufnahmen zeigten, dass sie ihre Flucht mit einem schwarzen Mitsubishi Triton Pick-up fortsetzten.

Die Bande ließ den Pick-up dann am Wohnsitz eines der Verdächtigen, eines 28-jährigen Mannes namens Chaichana „Beam“ P., zurück. Anschließend flüchteten sie in einem bronzefarbenen Honda Civic in Richtung der Provinz Rayong. Die Polizei hat inzwischen zwei Verdächtige festgenommen, während drei weitere auf freiem Fuß sind.

„Beam“ wurde auf der Flucht nach Rayong festgenommen, was zur Verhaftung seines Freundes, des 27-jährigen Thawatchai „Bank“ S., in dessen Haus in Pattaya führte.

Die anderen drei entkommenen Räuber wurden als der 24-jährige Nakarin „New“ S., der 26-jährige Wanchana „Em“ K. und Sarawut „Beer“ S. identifiziert. Die mutmaßliche Party-Hostess wird ebenfalls zum Verhör vorgeladen.