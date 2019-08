Von: Redaktion DER FARANG | 12.08.19

SURIN: Das Krankenhaus von Surin hat ein Krisenzentrum eingerichtet, um die Auswirkungen eines schweren Wassermangels für das Hospital zu mildern.

Das Spital hatte bereits am Freitag den Wassernotstand ausgerufen. Das staatliche Krankenhaus ist eine der wichtigsten medizinischen Einrichtungen in der Provinz Surin und den angrenzenden Provinzen und jetzt auf die Hilfe anderer Behörden angewiesen, um den Mangel an Wasser zu beheben. Es verbraucht täglich 800.000 bis 1.000.000 Liter Wasser. Gegenwärtig können jedoch nur 80.000 Liter – mithin 10 Prozent des normalen Verbrauchs - geliefert werden. Laut Regierungssprecherin Narumon Pinyosinwat will Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha am 19. August die Provinz Surin und das Krankenhaus sowie die benachbarte Provinz Buriram besuchen.