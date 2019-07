Von: Redaktion DER FARANG | 03.07.19

BANGKOK: Das Hospital Siriraj sucht Verwandte des berüchtigten Serienmörders Si Quey, damit dessen einbalsamierter Leichnam, der seit 60 Jahren im Siriaj-Museum aufbewahrt wird, bestattet werden kann.

„Die Suche wird einen Monat dauern und am 3. August enden", sagte Prasit Watthanapa, Dekan der medizinischen Fakultät des Siriraj-Krankenhauses in der Mahidol-Universität. Das Hospital wird die üblichen Verfahren für den Umgang mit dem Leichnam befolgen. Dies bedeutet, dass Verwandte von Si Quey seinen Körper über einen DNA-Test beanspruchen können. Sollte sich niemand melden, wird das Krankenhaus eine Entscheidung in ihrem Namen treffen. Der Kannibale lebte in dem Dorf Thap Sakae in der Provinz Prachuap Khiri Khan. Si Quey wurde 1958 in Rayong verhaftet und im selben Jahr von einem Exekutionskommando hingerichtet, nachdem er mehrere Kindermorde gestanden hatte. Er bestritt jedoch Kannibalismus.