Hospital soll 100.000 Baht für ein Bett verlangt haben

SAMUT PRAKAN: Das Department of Health Service Support ermittelt gegen ein privates Krankenhaus in der Provinz Samut Prakan, das von Angehörigen eines Covid-19-Patienten mehr als 100.000 für ein Krankenbett verlangt hatte. Als Beweis sollen die Angehörigen eine Tonbandaufnahme vorgelegt haben.

Laut Dr. Tares Krassanairawiwong, Generaldirektor der Behörde, werden Mitarbeiter des Hospitals zur Befragung vorgeladen. Wenn das Krankenhaus für schuldig befunden wird, drohen dem Betreiber mindestens zwei Jahre Gefängnis oder 40.000 Baht Geldstrafe oder beides.

Der stellvertretende Generaldirektor Arkom Praditsuwan fügte hinzu, Covid-19-Patienten würden in staatlichen und privaten Krankenhäusern kostenlos behandelt, wenn sie Notfallmedikamente benötigten. Er forderte private Krankenhäuser auf, sich strikt an die Gesetze zu halten und Covid-19-Patienten die volle medizinische Behandlung zukommen zu lassen. Rechnungen sollten dem Nationalen Amt für Gesundheitssicherheit zugeleitet werden. Menschen könnten über die Hotline 1426 des Department of Health Service Support Informationen über die Gebühren privater Krankenhäuser erhalten.