Von: Redaktion DER FARANG | 11.11.18

BANGKOK: Ein Hospital hat am frühen Samstagmorgen die Behandlung einer von ihrem Mann mit Säure übergossenen Frau abgelehnt. Sie starb auf dem Weg zu einem anderen Krankenhaus.

Am Samstag gegen 5 Uhr morgens brachte ein Taxi die Frau und deren 12 Jahre alte Tochter zum Hospital, nach dem der Ehemann seine Frau aus Eifersucht Säure in das Gesicht gespritzt hatte. Das Krankenhaus lehnte eine Behandlung ab, da es angeblich um 5 Uhr morgens kein Personal hatte. Eine Schwester forderte die Frau auf, in ein anderes Krankenhaus zu fahren. Auf den Knien bat die Tochter die Schwester, ihre in einem extrem schlechten Zustand befindliche Mutter aufzunehmen. Doch die Schwester reichte ihr 50 Baht für ein Taxi. „Die Haut im Gesicht meiner Mutter hing herunter und fiel ab. Meine Mutter sagte zu der Schwester, dass sie die Schmerzen nicht mehr ertragen könne“, postete die 12-Jährige am Sonntag auf Facebook.

Der Help Crime Victim Club hat den Fall aufgegriffen und wird Strafanzeige gegen das Spital erstatten. Am Sonntagmorgen platzierten Anwälte den Sarg der Verstorbenen vor dem Krankenhaus und verlangten eine Antwort von dem Hospital. Laut Atchariya Reungrattanapong vom Help Crime Victim Club war es nicht der erste Fall, dass vom selben Krankenhaus eine Behandlung abgelehnt wurde.