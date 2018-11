Land unter in Prachuap Khiri Khan. Foto: The Nation

PRACHUAP KHIRI KHAN: Das Bang-Saphan-Krankenhaus hat zehn Patienten in kritischem Zustand wegen schwerer Überschwemmungen in das Provinzkrankenhaus gebracht.

In 24 Stunden fielen mehr als 200 Liter Niederschlag auf einen Quadratmeter. Am Freitagmorgen blieben mindestens fünf Schulen geschlossen. Der Highway Petchkasem in Bang Saphan stand bis zu 70 Zentimeter unter Wasser und musste am Freitagnachmittag für den Verkehr gesperrt werden. Kittikorn Thepyoo-amnuay, Chef des Katastrophenschutzamts der Provinz, sagte, der Wasserstand an der Brücke Wang Yao am Phetchkasem Highway habe 7,5 Meter erreicht und steige weiter. Weite Teile der Stadt Prachuap Khiri Khan wurden überschwemmt. Vom Hochwasser besonders betroffen waren etwa 3.000 Einwohner des Bezirks Bang Saphan Noi. Dort stand das Wasser bis zu 130 Zentimeter hoch. Soldaten rückten aus, um die Bevölkerung zu helfen. Überschwemmungen wurden auch aus Chumphon gemeldet. Dort waren drei Kilometer des Highways 41 im Bezirk Sawi 40 Zentimeter überflutet..