BANGKOK: Mit der steigenden Zahl der Patienten nach dem neuerlichen Covid-19-Ausbruch sind die Krankenhäuser überfüllt, das Personal ist überlastet. Einige Krankenhäuser haben sogar ihre Türen geschlossen, weil sich Beschäftigte mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Eine Reihe von Hospitälern hat die Menschen aufgefordert, Gesundheitsdienste über ihre Telemedizin-Kanäle in Anspruch zu nehmen, die Echtzeit-Arzt-Patienten-Konsultationen per Videoanruf und sogar Hauslieferungen von Medikamenten beinhalten.

Das Siriraj Hospital gab am Montag bekannt, dass Patienten, die keine Notfallbehandlung benötigen, ihre Besuche verschieben oder sich für telemedizinische Dienste entscheiden sollten. Das Ramathibodi-Krankenhaus hat am 1. April ein Telemedizinsystem in Betrieb genommen mit dem Ziel, Patienten zu versorgen, die chronische Krankheiten haben und das Krankenhaus regelmäßig besuchen müssen.

Das Bumrungrad Hospital hat eine mobile App namens „Bumrungrad Anywhere" entwickelt, die täglich von 7 bis 23 Uhr Arztkonsultationen über Smartphones oder Tablets in Echtzeit ermöglicht. Die Anwendung ist sowohl im App Store als auch im Google Play Store erhältlich und bietet höchste Sicherheit für die vertraulichen Daten der Patienten.

Auch das Samitivej Hospital hat einen virtuellen Service eingerichtet, der Echtzeit-Konsultationen mit Ärzten über Videoanrufe anbietet, die rund um die Uhr verfügbar sind. Die Dienste des Samitivej Virtual Hospital sind über die mobile Anwendung Samitivej Plus, die Website des Krankenhauses oder die App @Samitivej Line verfügbar.

Das Princ-Krankenhaus bietet seinen DrPrinc TeleHealth Service über die Line @Dr.Princ an, wo medizinisches Fachpersonal rund um die Uhr an Wochentagen und von 9 bis 17 Uhr an Wochenenden Konsultationen anbietet. Das Krankenhaus wird diese Dienste kostenlos anbieten, bis sich die Covid-19-Situation verbessert.

Neun öffentliche Krankenhäuser in Bangkok, die dem National Health Security Office unterstehen, haben ebenfalls ausgewählte telemedizinische Dienste bereitgestellt, wie z.B. Konsultationen per Videokonferenz, Blutentnahmen bei Patienten zu Hause und Medikamentenlieferungen über den Postdienst. Es sind das BMA General Hospital, das Taksin Hospital, das Charoenkrung Pracharak Hospital, das Luang Phor Taweesak Chutinataro Uthit Hospital, das Wetchakarunrasm Hospital, das BMA Lat Krabang Hospital, das Rachapiphat Hospital, das Sirindhorn Hospital und das Bang Khun Thian Geriatric Hospital.