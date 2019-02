Horror-Mord in Mae Sot: Ein Vater Soll Seinen Schlafenden Sechsjährigen Sohn Im Vollrausch Versehentlich Regelrecht Abgeschlachtet Haben. Foto: The Nation

MAE SOT: Weitere Einzelheiten im Fall um einen alleinerziehenden Burmesen, der am Mittwoch in Mae Sot in der Provinz Tak im Westen der Nordregion von Thailand festgenommen wurde, als er seinen toten, blutüberströmten Sohn aus dem Haus trug, sind bekannt geworden.

Nach Angaben der Polizei, soll der Sechsjährige nachts von seinem Vater mit einem 10 Zoll langen Messer angegriffen worden sein, als er im Bett schlief. Der 52-Jährige soll dann einige Zeit gewartet haben und entschied sich schließlich um 4 Uhr morgens ärztliche Hilfe zu holen. Mit dem mit geronnenem und getrocknetem Blut völlig übersäten Kind auf dem Arm machte er sich auf den Weg. Zu diesem Zeitpunkt war der Junge bereits tot. Dorfbewohner wurden auf ihn aufmerksam und riefen die Polizei. Als die Polizisten bei der Durchsuchung des Hauses auf das blutüberströmte Schlafzimmer stießen, gab es für sie keine Zweifel mehr, dass das Kind in seinem Bett angegriffen und getötet wurde. Der Mordverdächtige sagte gegenüber den Ermittlern aus, dass er abends mit einem Freund im Haus reichlich Alkohol konsumiert hatte, bis ein Streit entfachte. Nachdem sein Trinkkumpane das Haus verlassen hatte, soll der Mann sein schlafendes Kind mit dem Messer angegriffen haben. Den Beamten folgend könnte er so betrunken gewesen sein, dass er seinen unter einem Moskitonetz schlafenden Sohn für seinen Rivalen hielt, von dem er annahm, zurückgekehrt zu sein, um ihn anzugreifen.