Von: Björn Jahner | 23.12.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Das Verkehrsministerium hat am Donnerstag eine elektrische Karte für Pendler in Bangkok eingeführt, mit der sie durch das Fahren mit elektrischen Bussen und Booten Kosten sparen können.

Chayatham Promsorn, Staatssekretär im Verkehrsministerium, stellte die sogenannte „Hop Card“ während der Veranstaltung „Thai Smile Happy Gift: Start to Connect“ im Ministerium vor.

Thai Smile Bus hat Betreibern, die eine Konzession für den Betrieb in Bangkok erhalten haben, elektrische Busse und Boote zur Verfügung gestellt. Thai Smile Bus bietet auch eine Plattform für den elektrischen Fahrscheinverkauf in elektrischen Bussen und Booten an.

Nach Aussage von Khun Chayatham sind die „Hop Cards“ in zwei Paketen erhältlich.

Im ersten Paket zahlen die Fahrgäste nur 50 Baht pro Tag und können unbegrenzt mit den Elektrobussen und -booten der Betreiber fahren, die die Plattform von Thai Smile Bus nutzen.

Im zweiten Paket zahlen Pendler 40 Baht pro Tag, um mit den Elektrobussen des Thai Smile Bus-Netzwerks auf über 120 Strecken in Bangkok unbegrenzt fahren zu können.

Khun Chayatham sagte, dass bisher 1.250 Elektrobusse auf über 120 Strecken im Einsatz sind und die Busse täglich über 10.000 Fahrgäste befördern.

Das Ministerium will die Zahl der Elektrobusse in Bangkok und den Vororten im nächsten Jahr auf 3.500 erhöhen, fügte er hinzu.

Für die Zukunft hofft das Ministerium, das Angebot auch auf elektrische Eisenbahnen auszuweiten, so der Staatssekretär.