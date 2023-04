Honigsammler stirbt an Bienenstichen

KALASIN: In der Provinz Kalasin im Nordosten Thailands starb am Donnerstag (20. April 2023) an Bienenstichen, nachdem er und seine Freunde im Phu Phan Nationalpark auf Honigsuche waren, berichtet das lokale Nachrichtenportal Always News.

Der Verstorbene wurde als der 51-jährige Thongphan J. identifiziert. Seine Leiche wurde 10 Meter über dem Boden im Wald an einer Liane hängend gefunden. Ein Rettungsteam und Einheimische halfen bei der Bergung von Thongphans Leiche und entdeckten zahlreiche Bienenstichwunden in seinem Gesicht und an seinem Körper.

Thongphan war mit seinem Freund Somsak auf Honigsuche gegangen, der den Tod als Erster den Einheimischen und den Rettungsdiensten meldete. Somsak erklärte, dass er zum ersten Mal auf Honigsuche war, während Thongphan mehr Erfahrung hatte. Somsak sagte, dass Thongphan ihn angewiesen habe, sich vom Bienenstock fernzuhalten, während er hinaufging, um den Honig zu sammeln.

Somsak führte fort, dass Thongphan eine Schutzmaske getragen habe und mit einer brennenden Fackel auf einen Baum geklettert sei, um die Bienen aus dem Bienenstock auszuräuchern. Fünf Minuten später schrie Thongphan, dass er gestochen worden sei.

Somsak ging sofort nachsehen und fand Thongphan bewusstlos am Baum hängend, wobei sich eine Ranke um seinen Knöchel gewickelt hatte. Er eilte in die Gemeinde, um Hilfe zu holen, doch leider war es zu spät, und Thongphan verstarb.

Ein Einheimischer, der den Rettern half – Kongkham Phonyium – erwähnte, dass der Rauch und das heiße Wetter dazu beigetragen haben könnten, dass Thongphans Reaktion auf die Bienenstiche so heftig war.

Seine Leiche wurde zur Autopsie in ein Krankenhaus gebracht, um die genaue Todesursache zu ermitteln.