Hongkong: 61 Kilogramm Heroin kommen aus Thailand

HONGKONG/BANGKOK: Thailand hat Hongkong um Informationen über die Beschlagnahme von 61 Kilogramm Heroin durch die dortigen Zollbeamten am 22. Juli gebeten. Die Drogen wurden in Thailand auf den Weg gebracht.

Laut Wichai Chaimongkol, Generalsekretär des Office of the Narcotics Control Board (ONCB), wurde das Heroin versteckt in einer Packung Instant-Reisfadennudeln entdeckt, die als Snacks deklariert waren und aus Bangkok verschifft wurden. Die Drogen haben einen Wert von etwa 65 Millionen US-Dollar (2,1 Milliarden Baht) zu aktuellen Schwarzmarktpreisen. Das ONCB hat in Hongkong nachgefragt, von welchem Hafen die Sendung verschickt wurde und welche Firma sie versandt hat. Die Behörde wird die Informationen nutzen, um das Drogennetzwerk zu ermitteln.

Wichai sagte weiter, das ONCB und die Polizei in Hongkong hätten bereits in mehreren Fällen zusammengearbeitet und Drogen abgefangen, die für Hongkong bestimmt waren. Beim letzten Fall war es Crystal Methamphetamin, das in Bilderrahmen versteckt war.