Holocaust-Gedenkstätte mit Z-Symbol beschmiert

Gesamtansicht der Holocaust-Gedenkstätte Paneriai in Vilnius.Foto: epa/Felipe Trueba

VILNIUS: In Litauen haben Unbekannte in der Holocaust-Gedenkstätte Paneriai bei Vilnius mehrere Denkmäler mit Symbolen für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beschmiert. Nach Angaben der Polizei des baltische EU- und Nato-Landes wurden die Gedenksteine mit den Buchstaben Z und V verunstaltet, die zu Symbolen für die Unterstützung Russlands geworden sind. Ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung wurde eingeleitet, sagte eine Behördensprecherin der Agentur BNS.

Litauen Regierungschefin Ingrida Simonyte verurteilte die Tat als «offensichtliche Provokation», die darauf abziele, die Gesellschaft gegeneinander aufzubringen. «An einem der tragischsten Orte in der Geschichte Litauens, wo die Nazis und andere Kriminelle Tausende unschuldiger Menschen ermordet haben, haben die Provokateure ein weiteres Symbol des Hasses versprüht.»

Im Zweiten Weltkrieg wurden während der deutschen Besatzung Litauens im Wald von Paneriai zwischen Juli 1941 und Juli 1944 etwa 120.000 Menschen von Nationalsozialisten und einheimischen Helfern ermordet. Darunter waren mindestens 70.000 Juden, die in Erdgruben erschossen und verbrannt wurden. Zumeist stammten sie aus dem rund 15 Kilometer nördlich gelegenen Vilnius.

Die litauische jüdische Gemeinde verurteilte scharf den «zynischen Vandalismus» und forderte die Behörden auf, den Vorfall so schnell wie möglich zu untersuchen. «Institutionelle und öffentliche Apathie gegenüber solchen Angriffen ist inakzeptabel», hieß es in einer Erklärung. Auch die deutsche Botschaft in Vilnius solidarisierte sich.

Seit Russlands Einmarsch in die Ukraine ist auf russischen Militärfahrzeugen häufig ein Z zu sehen - es steht für «za pobedu» («Für den Sieg») und wird auch außerhalb des Kriegsgebietes gezeigt. V steht für «sila v pravde» («Die Kraft liegt in der Wahrheit»).