Von: Björn Jahner | 04.11.18

HUA HIN: Auf einem jüngsten Gemeindetreffen unter dem Vorsitz von Hua Hins Bürgermeister Noppaporn Wuthikun wurden Überlegungen aufgestellt, mit welchen Maßnahmen der Tourismus im königlichen Seebad gefördert werden könnte.

Einer der favorisierten Pläne ist die Errichtung eines Aussichtsturmes auf dem Hin-Lek-Fai-Hügel, der Besuchern einen 360-Grad-Rundumblick auf die Stadt, die Küste und das Umland bieten soll. Angelehnt an das weltbekannte Hollywood Sign, soll vor dem „Hua Hin Skywalk and Tower“, so der Name des Projekts, „Hua Hin“ in riesigen Großbuchtstaben als Schriftzug auf dem Hügel installiert werden. Weiter fielen auf dem Treffen viele Schlagwörter wie „Smart City“ und „Thailand 4.0“, mit denen die Stadt fit gemacht werden soll für das digitale Zeitalter. Um die Sicherheit von Touristen zu erhöhen, habe man sich zudem entschieden, mehr Überwachungskameras im Stadtgebiet zu installieren, so Noppaporn.