Holländer und Inder positiv auf Covid-19 getestet

PHUKET/KRABI: Ein 38 Jahre alter Niederländer wurde auf der Ferieninsel positiv auf Covid-19 getestet. Der Mann befand sich in einem Quarantänezentrum in Phuket. Und ein indischer Restaurantangestellter in Krabi ist ebenfalls positiv getestet worden, ein Fall von offensichtlicher lokaler Übertragung.

Der Holländer traf im November aus den Niederlanden ein und checkte in seine im Voraus gebuchte Quarantäne-Einrichtung in Phuket ein. Er wurde am 5. November positiv getestet und zeigte keine Symptome. Er wurde sofort in eine Privatklinik eingeliefert.

Bei der lokalen Infektion in Krabi handelt es sich um einen 37 Jahre alten indischen Mann. Er wurde am 4. November bei einem routinemäßigen Gesundheitstest für eine Arbeitserlaubnis positiv getestet. Er wird in einem Krankenhaus in Krabi behandelt.

Gesundheitsbehörden untersuchen den mysteriösen Fall. Der Inder war vor drei Monaten in Thailand angekommen. Er hatte in einem Restaurant in der Hauptstadt in Teilzeit gearbeitet und war bei drei Freunden untergekommen. Bisher hat er keine Symptome gezeigt. Seine drei Freunde wurden im Krabi-Krankenhaus negativ getestet und durften nach Hause zurückkehren. 19 Menschen, mit denen der Inder zuletzt Kontakt hatte, wurden negativ auf Covid-19 getestet: elf aus dem Krankenhaus und acht aus seiner Unterkunft auf der Insel Koh Phi Phi.