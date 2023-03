Von: Björn Jahner | 04.03.23

BANGKOK: IHG Hotels & Resorts hat das Wachstum der Marke Holiday Inn in Thailand bekanntgegeben, nachdem eine Franchise-Vereinbarung mit der Destination Group, einem führenden Unternehmen im thailändischen Hotel- und Gaststättengewerbe, zur Umbenennung zweier Resorts in Phuket geschlossen wurde.

Die unabhängigen Hotels Surin Phuket Beach Resort und Karon Phuket Beach Resort werden in diesem Jahr renoviert und in Holiday Inn Resort Phuket Surin Beach und Holiday Inn Resort Phuket Karon Beach umbenannt. Damit erhöht sich das Holiday-Inn-Portfolio in Thailand auf 12 eröffnete und in Planung befindliche Hotels, nachdem 2022 das Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach (im Bild) und das Holiday Inn Resort Samui Bophut Beach eröffnet wurden.