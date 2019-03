Von: Redaktion DER FARANG | 02.03.19

KOH SAMUI: Die größte Party im Inselarchipel Koh Samui steigt jeden Monat zum Vollmond – die Fullmoon Party am 20. Februar war abermals der Publikumsmagnet mit geschätzten 30.000 Besuchern.

Auffällig war neben dem üblichen Partytrubel mit Feuershows eine erkennbare Polizeipräsenz hoher Offiziere. In Gruppen patrouillierten sie am Strand und entlang des Party-Geländes und zeigten Flagge. Eine Touristin aus Salzburg war zunächst fast eingeschüchtert von den Polizeieinheiten, als ihr aber wenig später ein Thailänder ungeniert Marihuana, Kokain oder Ecstasy anbot, wurde ihr schnell klar: „The Show must go on“ – die Party geht weiter. Trotz erkennbarer Polizeieinsätze bleibt die Vollmondparty was sie ist: ein ungezügeltes Vergnügen mit Millionenumsätzen, die lukrativste Großveranstaltung der Region mit einer nur schwer zu bändigenden Eigendynamik. Alle verdienen daran, die Unterkünfte, die Zubringerboote, die Gastronomen und die Anbieter berauschender Substanzen. Bislang scheint die Party weiter mächtiger zu sein als die Ordnungshüter, die sie überwachen sollen.