Von: Björn Jahner | 08.04.23

BANGKOK: Die thailändische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (TFDA) hat die Verbraucher davor gewarnt, eine bestimmte Charge gerösteter Nori-Algen zu kaufen oder zu verzehren, da das Produkt einen hohen Cadmiumgehalt aufweist.

Die TFDA teilte am Freitag (8. April 2023) mit, dass sie am Lebensmittel- und Arzneimittelkontrollpunkt in Lat Krabang Proben des von JFC (Thailand) importierten Produkts zur Analyse entnommen habe.

Es wurde festgestellt, dass Proben des Produkts mit der Codenummer 10-3-07157-5-0780 aus der Charge mit dem Produktionsdatum „2022.11.3“ (3. November 2022) und dem Verfallsdatum „2023.5.2“ (2. Mai 20223) 3,81 Milligramm/kg Cadmium enthalten, was den zulässigen Wert von 2 Milligramm/kg übersteigt, sagte die TFDA und fügte hinzu, dass das spezifische Produkt kontaminiert und für den menschlichen Verzehr nicht sicher ist, in Übereinstimmung mit dem Lebensmittelgesetz B.E. 2522 (2019 AD).

Das geröstete Nori-Algenprodukt wird von der Yamatoku Company in Japan hergestellt.

Die TFDA ist dabei, rechtliche Schritte gegen die beteiligten Unternehmen einzuleiten.

Verbraucher, die Fragen zur Sicherheit der Algen haben, können bei der TFDA weitere Informationen erhalten oder über die Hotline 1556 eine Beschwerde einreichen.