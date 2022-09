Von: Björn Jahner | 02.09.22

Foto: The Nation

ANG THONG: Frachtschiffe, die die Provinz Ang Thong durchquerten, mussten am Donnerstag besonders vorsichtig sein, als sie unter einer Brücke hindurchfuhren, da der Wasserstand des Chao Phraya höher als gewöhnlich war.

Wenn der Pegel des Flusses weiter ansteigt, können die Schiffe nicht mehr unter den Brücken durchfahren, warnte das Schifffahrtsamt von Ayutthaya, das bereits zuvor ein Nachtfahrverbot für Frachtschiffe verhängt hatte, damit jegliche Unfallgefahr vermieden werden kann.

Foto: The Nation

Der Wasserstand an der Bewässerungsstation C7A in der Nähe der Ang Thong Provincial Hall stieg um 12 cm auf 7,24 m über dem Meeresspiegel, nachdem der Chao-Phraya-Damm in Chai Nat seinen Wasserabfluss auf 1.763 Kubikmeter pro Sekunde erhöht hatte.

Unabhängig davon teilte das Ang Thong Disaster Prevention and Mitigation Office mit, dass 297 Häuser in den Bezirken Pa Mok und Wiset Chai Chan überschwemmt worden sind. Davon befinden sich 116 Häuser im Bezirk Pa Mok und 181 in Wiset Chai Chan.