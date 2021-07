SAMUT PRAKAN: In einem Umkreis von einem Kilometer um die Ming Dih Chemical Company, die am Montag bei einer großen Explosion mit anschließendem Großbrand zerstört wurde, wurde eine hohe Konzentration von Styrol gefunden, einer synthetischen, farblosen und hochgesundheitsschädlichen Chemikalie. Styrol wird zur Herstellung von Kunststoffen verwendet.

Laut dem Pollution Control Department sollen die evakuierten Anlieger noch nicht in ihre Häuser zurückkehren. Es wurden sieben Evakuierungsorte eingerichtet, an denen mehr als 1.000 Menschen Zuflucht gesucht haben.

Die im Umkreis von einem Kilometer gefundene Styrolkonzentration beträgt 1.035,47 ppm und liegt damit nahe an dem Wert von 1.100 ppm, der ernsthafte gesundheitliche Auswirkungen haben kann. Innerhalb eines 3-km-Radius liegt der Styrolgehalt bei 86,43 ppm und in einem 5-km-Radius bei 51,77 ppm - beide Werte gelten als niedrig genug, um die Gesundheit nicht zu beeinträchtigen.

Laut Assoc. Prof. Weerachai Phutdhawong von der Kasetsart University sind die im schwarzen Rauch, der sich am Montag über mehrere Gebiete weit ausbreitete, gefundenen Chemikalien gefährlich und können Krebs verursachen. Er rief dazu auf, N95-Masken zu tragen, die PM2,5 filtern können, und Bereiche zu meiden, in denen der chemische Geruch ausgeprägt ist. Die meteorologische Behörde hat eine Warnung vor der Verwendung von Regenwasser in den nächsten Tagen herausgegeben.

Die Abteilung für Krankheitsbekämpfung hat mit Gesundheitskontrollen bei Feuerwehrleuten und Menschen begonnen, die in der Nähe der Fabrik wohnen. Das Einatmen des verbrannten Styrols kann zu Reizungen des Atmungsepithels, Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit und Übelkeit führen. Andere Gase, die bei der Verbrennung von Styrolmonomer entstehen, sind Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und Benzol, sagte Behördenleiter Opart Karnkawinpong,

Inzwischen hat der Fabrikleiter gegenüber der Polizei zugegeben, dass in der Fabrik 1.600 Tonnen Styrolmonomer gelagert wurden und dass es offenbar ein chemisches Leck gegeben hat.