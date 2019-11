Erneut leidet Bangkok unter starker Luftverschmutzung. Foto: The Thaiger

BANGKOK: In 16 Bezirken der Hauptstadt und in zwei benachbarten Provinzen wurde am Mittwochmorgen ein Feinstaubpartikel-Gehalt gemessen, der den Grenzwert von 50 Mikrometer überschritt.

Laut dem Department of Pollution Control weisen 22 Bezirke eine mäßige Smogkonzentration auf, die keine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung darstellt. Das Department hat sich mit anderen Behörden abgestimmt mit dem Ziel, die Luftverschmutzung zu reduzieren.