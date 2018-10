13 Jugendliche werden des Mordes an einem Studenten beschuldigt. Foto: The Nation

BANGKOK/CHA-AM: Das Bangkoker Strafgericht Ratchadapisek hat 13 Angeklagte im Alter zwischen 18 und 26 Jahren zu Haftstrafen zwischen einem Jahr und lebenslänglich verurteilt, weil sie einen 24-jährigen Studenten der Universität Silpakorn getötet hatten.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten am 25. Februar 2017 in ein Wohnheim in Cha-am eindrangen und nach einem Mann suchten. Der 24-Jährige und zwei weitere junge Männer wurden als Freunde identifiziert und mit Flaschen und einem Schraubenzieher angegriffen. Der Student wurde tödlich getroffen und starb im Krankenhaus.

Alle Angreifer, bis auf einen, der Berichten zufolge ein Geständnis abgelegt hatte und im Untersuchungsgefängnis in Bangkok einsitzt, haben die Anklage bestritten. Eine 14. Angeklagte (20) wurde freigesprochen, weil sie während der Tat im Fahrzeug geblieben war. Das Gericht ordnete außerdem an, dass die 13 Angeklagten 6,87 Millionen Baht an die Mutter des ermordeten Studenten, 150.000 Baht an den Wohnheimbesitzer sowie 125.000 bzw. 95.000 Baht an zwei verletzte Wohnheimmieter zahlen müssen. Die Entschädigung beinhaltet 7 Prozent jährliche Zinsen seit dem Anschlag im Februar 2017.

Der tote Student ist noch nicht beerdigt worden. Die Einäscherung sollte nach dem Willen der Mutter erst dann stattfinden, wenn der Familie Gerechtigkeit widerfahren ist.