Hohe Gefängnisstrafe für Bruder des Manchester-Attentäters

MANCHESTER/LONDON: Der Bruder des Bomben-Attentäters von Manchester muss für mindestens 55 Jahre ins Gefängnis. Damit dürfte der 23-Jährige kaum Chancen haben, jemals wieder frei zu kommen.

Hashem Abedi habe einen «wesentlichen Anteil» bei der Planung des Terroranschlags mit 22 Toten gehabt, sagte Richter Jeremy Baker am Donnerstag in London. Mit ihrer Tat wollten die Brüder die Ideologie des Islamismus vorantreiben. Der junge Mann weigerte sich, zur Urteilsverkündung im Gericht zu erscheinen und blieb in seiner Zelle.

Salman Abedi hatte im Mai 2017 nach einem Pop-Konzert der US-Sängerin Ariana Grande mit einer selbstgebauten Bombe 22 Menschen mit in den Tod gerissen und Hunderte weitere Menschen verletzt. Unter den Opfern waren auch viele Kinder und Jugendliche.

Die Eltern der Brüder waren in den 90er Jahren vor dem Regime von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi von Libyen nach Großbritannien geflohen. Die Geschwister wurden in Manchester geboren. Später kehrten Mitglieder der Familie wieder in ihre nordafrikanische Heimat zurück, darunter auch Hashem. Er wurde kurz nach dem Attentat dort festgenommen und später nach Großbritannien ausgeliefert.