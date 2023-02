BANGKOK: Um 11.00 Uhr meldeten am Sonntag 35 Luftqualitätsmessstationen, dass der größte Teil Bangkoks in einen Dunstschleier mit gesundheitsschädlichen Feinstaubwerten (PM2,5) gehüllt war.

Die PM2,5-Werte lagen in den meisten Teilen der Hauptstadt zwischen 38 und 70 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (μg/m3). PM2,5 sind Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern, die Menschen mit chronischen Lungen- und Herzerkrankungen stark beeinträchtigen können.

Die thailändische Norm für die PM2,5-Belastung liegt bei 50μg/m3, obwohl die Weltgesundheitsorganisation diesen Wert auf 12μg/m3 oder weniger festlegt.

Die 10 am stärksten verschmutzten Gebiete in Bangkok waren am Sonntag:

Lat Krabang Road (70μg/m3)

Liep Khlong Song Road in Khlong Sam Wa (63μg/m3)

Srinakarin Road in Prawet (63μg/m3)

Unterbezirk Khlong Kum, Bueang Kam (63μg/m3)

Liap Wari Road, Nong Chok (61μg/m3)

Rama III Road, Yannawa (61μg/m3)

Bang Na-Trat Road (61μg/m3)

Rama IV Road, Pathumwan (60μg/m3)

Phaholyothin Road, Bang Khen (58μg/m3)

Charoen Nakhon Road, Klong San (58μg/m3)

Das Zentrum für Luftqualität in Bangkok teilte mit, dass die Luftzirkulation im Großraum Bangkok bis nächsten Freitag niedrig sein wird, bevor sie sich am Samstag und Sonntag (25.–26. Februar) verbessert.

Das Zentrum riet den Einwohnern Bangkoks, sich von Mittwoch bis Samstag auf hohe Luftverschmutzung in einigen Gebieten einzustellen.

Den Bewohnern von Gebieten mit schlechter Luftqualität wurde geraten, in ihren Häusern zu bleiben und die Luftverschmutzung zu überprüfen, bevor sie das Haus verlassen.

Die Luftverschmutzung im Großraum Bangkok kann über bangkokairquality.com, das Umweltamt von Bangkok, die Abteilung für Luftqualität und Lärmschutz, die Facebook-Seite der BMA oder die Smartphone-Anwendung AirBKK überwacht werden.