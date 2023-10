Am Freitagmittag lag über Pattaya eine Dunstwolke. Foto: Jahner

PATTAYA: Nicht nur Bangkok, auch Pattaya ächzt unter der in den letzten Tagen zunehmenden Luftverschmutzung, die vor allem auf hohe Feinstaubwerte (PM2.5) zurückzuführen ist.

Am Freitag (20. Oktober 2023) um 13.00 Uhr meldete IQAir, eine Schweizer Webseite, die weltweit Daten zur Luftqualität sammelt, für Pattaya eine PM2.5-Konzentration von 69 Mikrogramm pro Kubikmeter (158 US AQI). Der Wert entsprach das 13,8-fache des jährlichen WHO-Luftqualitätsgrenzwerts, weshalb IQAir die Warnstufe „rot“ aussprach, die für „ungesund“ steht.





Die gute Nachricht: Bereits am Samstagmorgen (21. Oktober 2023) war die Luftqualität in Pattaya wieder deutlich besser (41 US AQI = grün = gut), die PM2.5-Konzentration betrug nur noch 10 Mikrogramm pro Kubikmeter.