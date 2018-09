NAKHON RATCHASIMA: Bauern in acht Bezirken der Nordostprovinz leiden unter Wasserknappheit im Zuge einer mehrmonatigen Trockenperiode, berichtet die lokale Landwirtschaftsbehörde.

Während in anderen Landesteilen sintflutartige Regenfälle zu Überschwemmungen geführt haben, fielen in den Bezirken Bua Yai, Prathai, Non Daeng, Sida, Bua Lai, Ban Luam, Kaeng Sanam Nang und Muang seit dem Beginn der Monsunzeit Anfang Juni nur selten Regentropfen vom Himmel. Zu wenig, um die Felder der Provinz ausreichend mit Wasser zu versorgen.



Theerasak Bootthanu, ein Landwirt aus Prathai, berichtet in der „Bangkok Post“, dass nach Aussage der Behörde 70 Prozent des Ackerlandes in seinem Bezirk oder fast 200.000 Rai von der vorherrschenden Dürre betroffen seien. Über 1.200 Bauern haben beim Staat einen Antrag auf Entschädigung eingereicht, nachdem ihre Ernte auf den Feldern vertrocknet war. Trotz vereinzelter Regenfälle in den Vormonaten, habe die für die Landwirtschaft reservierte Wassermenge einfach nicht ausgereicht, beklagen die betroffenen Farmer.