Nicht nur alte Fahrzeuge sind den Behörden ein Dorn im Auge, sondern besonders auch aufgemotzte Pick-up-Trucks mit Ruß aus vollen Rohren, die in Thailand immer mehr Zuspruch finden. Foto: The Nation

BANGKOK: Autofahrer, die gegen den Abgasgrenzwert verstoßen, müssen mit einem Bußgeld von 5.000 Baht rechnen, warnt das Land Transport Department.

Das Ministerium teilte auf seiner Webseite mit, dass die in den sozialen Medien verbreitete Nachricht über die hohe Geldstrafe für rußende Fahrzeuge mit hohem CO2-Ausstoß der Wahrheit entspricht.

Das Ministerium teilte mit, dass der neue Bußgeldsatz am 13. April 2022 in Kraft getreten ist und die Maßnahme die hohe Feinstaubbelastung (PM2,5) in den Städten reduzieren soll.

In der Ankündigung heißt es, dass nicht nur die Fahrzeugbesitzer mit einem Bußgeld belegt, sondern auch ihre Fahrzeuge so lange mit dem Schriftzug „Betriebsverbot“ versehen werden, bis sie den Motor reparieren, dass er den gesetzlichen Abgasnormen entspricht.

In der Ankündigung heißt es weiter, die Behörde werde ihre Beamten damit beauftragen, Fahrzeuge auf allen Straßen des Landes stichprobenartig auf ihre Abgaswerte zu überprüfen.