Hohe Belohnung für Hinweise auf illegale Straßenrennen

Auf einer Pressekonferenz in Bangkok präsentiert die Polizei beschlagnahmtes Tuning-Equipment von Motorrädern bei illegalen Straßenrennen. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Polizei hat eine Belohnung von 50.000 Baht ausgesetzt für Hinweise auf illegale Straßenrennen von Motorradfahrern.

Laut dem stellvertretenden nationalen Polizeichef Generalleutnant Damrongsak Kittiprapat haben Beamte seit Aufhebung der Sperrmaßnahmen am 20. Juni 109 Motorradfahrer verhaftet sowie 11.743 Motorräder und 208 Autos beschlagnahmt. In dem Bestreben, das Problem an der Wurzel zu packen, hat die Polizei auch 3.088 Werkstattbesitzer, die Motorräder modifizieren, und 98 Einflussnehmer von sozialen Medien verhaftet. Die Strafen umfassen ein Bußgeld zwischen 1.000 und 2.000 Baht sowie 15 Tage hinter Gittern. Wer Motorradrennfahrer anzeigen möchte, kann ein Video aufnehmen und es an die Social-Media-Seite der Polizei schicken oder die Hotlines 191 und 1599 anrufen.