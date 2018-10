Von: Redaktion DER FARANG | 16.10.18

KOH SAMUI: Für einen Polizeieinsatz auf Koh Phangan und landesweite Erheiterung sorgte ein skurriler Höhlenmensch Anfang Oktober.

Der 47jährige Mu­siker und Hippie Chatupoom Losiri, der seit drei Jahren auf Phangan lebt, hatte mir Facebook-Berichten aus seiner Höhle und Fotos mit einer angeblich nackten Touristin die Ordnungswächter auf den Plan gerufen. Obwohl er das Foto schnell wieder gelöscht hatte, rückten Einsatzkräfte zu der stillgelegten Zinnmine im Bezirk Moo 7 aus und durchsuchten die primitive Behausung des harmlosen Thais. Fündig wurden sie dabei nicht, Berichte der Aktion und Fotos gingen jedoch in Thailand durch alle Nachrichtenportale und sorgten für Belustigung. Seinen Lebensunterhalt verdiente sich der „Cave Man“ im Übrigen ganz irdisch mit Musikauftritten in Clubs und bei Strandpartys. In die Höhle sei er aus einem einfachen Grund gezogen: wenig Geld und Wohnungsnot.