Von: Redaktion DER FARANG | 27.02.21

BANGKOK: Das Tempolimit für Straßen mit vier oder mehr Fahrspuren wird von 90 auf 120 Stundenkilometer angehoben, kündigte Verkehrsminister Saksayam Chidchob an.

Das neue Tempolimit soll im April in der „Royal Gazette“ bekannt gegeben soll. Es soll den Verkehrsfluss erhöhen, gleichzeitig aber die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer gewährleisten. Saksayam sagte weiter, sein Ministerium habe es für angemessen befunden, das Tempolimit für Personenkraftwagen mit weniger als sieben Sitzplätzen auf geraden Straßenabschnitten mit mehr als vier Fahrspuren und ohne Kreuzungen oder U-Turns von 90 auf 120 km/h anzuheben. Die Straßen müssten klare Fahrbahnmarkierungen sowie Mittelstreifen haben.

Jede Straße landesweit wird künftig mit Geschwindigkeitsbegrenzungsschildern ausgestattet, die den Bedingungen entsprechen, z.B. Höchstgeschwindigkeiten von 30 km/h in der Stadt oder in Schulgebieten, 60 km/h in Kurven, an Kreuzungen oder U-Turns und 120 km/h auf geraden Strecken. Auf der rechten Fahrspur gilt eine Mindestgeschwindigkeit von 100 km/h, um Auffahrunfälle auf der Überholspur zu vermeiden.

Das Ministerium hebt auch die Geschwindigkeitsbegrenzung für andere Fahrzeuge an. Fahrzeuge mit mehr als 15 Sitzen oder einem Gewicht von mehr als 2.200 Kilogramm werden auf Tempo 90 km/h begrenzt, Dreiräder und Zugmaschinen auf 65 km/h, Motorräder auf 80 km/h, große Motorräder (über 400 ccm) auf 110 km/h, Schulbusse auf 80 km/h und Personenfahrzeuge mit mehr als 7, aber weniger als 15 Sitzen auf 100 km/h.