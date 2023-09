Von: Björn Jahner | 19.09.23

Fensterputzer in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Arbeitsminister Phiphat Ratchakitprakarn hat angekündigt, dass der tägliche Mindestlohn in Thailand als „Neujahrsgeschenk“ für die Arbeitnehmer bis November angehoben werden soll.

„Der Mindesttageslohn wird auf jeden Fall noch in diesem Jahr angehoben werden. Der Vorschlag wird dem Kabinett am 25. September zur Prüfung vorgelegt, so dass die neuen Löhne im November rechtzeitig als Neujahrsgeschenk für die Thais bekannt gegeben werden können“, gab Minister Phiphat bekannt.

Der Arbeitsminister sprach während seines Besuchs in der Zentrale der Federation of Thai Industries (FTI), wo er von hochrangigen FTI-Führungskräften, darunter dem Vorsitzenden Kriengkrai Thiennukul, empfangen wurde.

Sie erörterten die vorgeschlagene Erhöhung des Mindestlohns sowie die Notwendigkeit, die Arbeitsproduktivität zu steigern.

Minister Phiphat erklärte, dass er die Lohnerhöhung mit der FTI als Vertreterin des Wirtschaftssektors besprochen habe, da diese ein gutes Verständnis für Arbeitsfragen habe.

Der Arbeitsminister betonte, dass er sich der weit verbreiteten Besorgnis im privaten Sektor über die vorgeschlagene Erhöhung des Mindestlohns bewusst sei: „Ich werde die Vorschläge, die ich heute erhalten habe, mit den zuständigen Stellen erörtern, damit das Problem präzise angegangen werden kann, ohne dass die Arbeitgeber darunter leiden und mit einem Ergebnis, das für die Arbeitnehmer akzeptabel ist.“

Minister Phiphat sagte nicht, um wie viel der tägliche Mindestlohn angehoben werden soll. Zuvor hatte Premierminister Srettha Thavisin Berichten zufolge gesagt, dass der Betrag bis zum Jahresende auf 400 Baht pro Tag angehoben werden solle.

Der thailändische Mindesttageslohn liegt derzeit je nach Provinz zwischen 328 und 354 Baht pro Tag. Während ihres Treffens mit dem Arbeitsminister wiesen die FTI-Führungskräfte darauf hin, dass Thailand die Arbeitsproduktivität verbessern müsse, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Khun Kriengkrai betonte, dass die FTI eng mit dem Arbeitsministerium zusammenarbeite, um die Arbeitsproduktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu verbessern: „Wir brauchen die Unterstützung des Arbeitsministeriums, damit der Industriesektor wachsen kann.“

Der FTI-Vorsitzende wies auch darauf hin, dass sich die thailändische Industrie anpassen müsse, um die digitale Transformation zu überleben. Er führte fort, dass die thailändischen Hersteller digitale und automatisierte Technologien übernehmen und ungelernte Arbeitskräfte durch hochqualifizierte Arbeitskräfte ersetzen müssten.

In der Zwischenzeit forderte der stellvertretende FTI-Vorsitzende Suchart Chantaranakaracha das Arbeitsministerium auf, die Verbesserung der Arbeitsproduktivität voranzutreiben, um Thailands Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Er schlug außerdem vor, dass die Regierung Anstrengungen zur Ausbildung von mehr Hochschulabsolventen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik finanziert, um die hohe Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu decken.

Khun Suchart forderte staatliche Anreize für Unternehmen, mehr ältere Menschen einzustellen, um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken, da das Land zu einer alternden Gesellschaft wird. Er schlug auch vor, ältere Menschen weiterzubilden und umzuschulen, um ihnen die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Er bestätigte, dass die FTI die Idee des „Bezahlens nach Fähigkeiten“ unterstütze, um das Einkommen der Arbeitnehmer zu erhöhen und gleichzeitig den Arbeitgebern zu helfen, die Produktionskosten zu senken. Minister Phiphat sagte, dass er der Idee zustimme, einen Mindestlohn in Abhängigkeit von den Fähigkeiten eines Arbeitnehmers zu zahlen, was er als eine „faire Option“ bezeichnete.

„Wir werden keinen Pauschalsatz für den täglichen Mindestlohn festlegen. Er wird je nach Qualifikation und Erfahrung des Arbeitnehmers gezahlt werden. Ein allgemeiner Satz wäre unfair gegenüber Arbeitnehmern mit Fähigkeiten und Erfahrung“, so der Arbeitsminister.