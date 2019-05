Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.19

BANGKOK: Nach der Fahrpreiserhöhung für Busse zahlen die meisten Fahrgäste pro Woche bis zu 100 Baht mehr und fordern Busfahrer und Schaffner auf, höflicher zu sein.

Das sagten bei einer Umfrage von Nida Poll 87 Prozent der Interviewten. 11 Prozent zahlen in der Woche 101 bis 200 Baht mehr, knapp 2 Prozent zwischen 201 und 300 Baht und 0,24 Prozent mehr als 300 Baht. Auf die Frage, wie sie auf die Fahrpreiserhöhungen reagiert haben, gaben 47 Prozent an, dass sie nur bei Bedarf in Busse steigen; 17 Prozent nehmen wie üblich Busse; 13 Prozent wählen stattdessen Personenwagen; 11 Prozent nehmen elektrische Züge und 3 Prozent gehen zu Fuß. Über 50 Prozent der Befragten forderten, dass die Busbetreiber das Verhalten ihrer Busfahrer verbessern. Nida führte vom 29. April bis 2. Mai seine telefonische Meinungsumfrage mit 1.258 Busfahrgästen im Großraum Bangkok durch.