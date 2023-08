Von: Björn Jahner | 21.08.23

BANGKOK: Willkommen in Bangkok, der pulsierenden Hauptstadt Thailands, wo moderne Architektur und Tradition Hand in Hand gehen. Heute nehmen wir Sie mit auf eine faszinierende Reise auf den 304 Meter hohen und 85 Etagen umfassenden Baiyoke II Tower, der nach den Magnolias Waterfront Residences (315 Meter, 70 Etagen) und Maha Nakhon (314 Meter, 79 Etagen) das dritthöchste Hochhaus der Millionenmetropole ist.

Auch wenn der 1997 erbaute Baiyoke II Tower im Hinblick auf die neue, höhere Wolkenkratzer-Konkurrenz nur noch drittklassig ist, hat er den entscheidenden Vorteil, dass er auch Urlaubern mit beschränktem Reisebudget einen unvergesslichen Höhenrausch bietet. Denn ein Ticket für das Observationsdeck kostet hier nur 400 Baht, ein vergleichsweise günstiger Preis, für den man in den exklusiveren Skybars Bangkoks noch nicht mal einen Cocktail bekommt!

Katapult-Fahrt nach oben

Klar, die besseren Weine gibt’s auf der Dachterrasse der Moon Bar in der 61. Etage des Banyan Tree Hotels, das schi­ckere Publikum und ein hipperes Ambiente in der bekannten Sky Bar in der 63. Etage des State Towers. Dennoch lohnt ein Besuch des etwas in die Jahre gekommenen Baiyoke II Towers allemal. Hat man das Ticket gekauft, geht es schnurstracks weiter in den Fahrstuhl. Bereits die Fahrt im Lift gestaltet sich als ein Erlebnis der besonderen Art. In Rekordgeschwindigkeit wird man in die 78. Etage des Turmes „katapultiert“.

Selfie-Spots für Schnappschüsse

Hier kommen Facebook-, Instagram- und sonstige Foto-Junks voll auf ihre Kosten. Für vergnügliche Schnappschüsse wurden in der 78. Etage mehrere Attraktionen installiert, unter anderem ein echtes Tuk-Tuk, ein nachgestellter Heißluftballon und Aufsteller, durch die man seinen Kopf stecken kann, die besonders asiatische Urlauber amüsieren. Wie bei vielen anderen Touristenattraktionen in Thailand üblich, bieten auch hier geschäftstüchtige Fotografen ihre Dienste an, falls man sein Konterfrei auf einer Kaffeetasse als Souvenir kaufen möchte.

Die 85 Etagen beinhalten ein „Sky Walk Revolving Roof Deck“ im 84., Restaurants im 79. und 82. und Aussichtsplattformen im 78., 76. und 18. Stock. Foto: infinity / Adobe Stock

Weiter geht’s in die Sky Bar im 83. Stockwerk, wo man es sich bequem machen und einen gut geschüttelten Cocktail oder ein kühles Bier – im Blick auf das Urlaubsbudget – völlig ohne Reue trinken kann, denn der Preis für ein Getränk nach Wahl ist im Eintrittspreis inklusive. Bereits hier ist der Ausblick durch die großen Panoramaglasscheiben auf das zu Füßen liegende Bangkok atemberaubend. Doch es geht noch höher!

Die ganze Stadt zu Füßen

Über eine Treppe erfolgt der Aufstieg zur freiliegenden Dachterrasse im 84. Stock, die über ein praktisches Feature verfügt: Die Aussichtsplattform dreht sich langsam (aber unruhig ratternd) im Kreis, sodass man das Höhenrausch-Panorama in 360 Grad genießen kann, ohne sich auch nur einen einzigen Schritt zu bewegen.

Einen tollen Ausblick hat man unter anderem auf die Bangkoker Skyline, angefangen an der Sukhumvit Road bis hin zum Chao-Phraya-Fluss, auf das Victory Monument und den Bahnhof Makkasan des Airport Rail Link. Die beste Uhrzeit zum Besuch der Aussichtsterrasse ist übrigens der frühe Nachmittag. Denn zum Sonnenuntergang wird es hier richtig voll!

Der Baiyoke II Tower befindet sich in Pratunam und hat täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.